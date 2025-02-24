В Загатале высота снежного покрова достигла 82 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 24 февраля, в стране сохраняется снежная и морозная погода.

Высота снежного покрова составляет: в Загатале (Алибей) - 82 см, Лерике - 71 см, Гахе (Сарыбаш) - 50 см, Шеки (Кишчай) - 40 см, Нефтчале - 31 см, Лянкяране - 29 см, Ярдымли — 28 см, Грызе - 23 см, Балакене, Лачине и Габале - 22 см, Дашкесане - 21 см, Кяльбаджаре, Шахбузе и Астаре - 20 см, Халтане и Гядабее - 19 см, Исмаиллы, Нахчыване и Билясуваре - 16 см, Огузе, Зардабе и Гёйгёле - 13 см, Хыналыге, Шуше - 12 см, Джалилабаде и Агсу - 11 см, Гобустане - 10 см, в большинстве районов, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 9 см.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 3°C, в районах Арана - 5°C, в Нахчыванской АР - 14°C, в горных районах - 16°C, в высокогорных областях - до 23°C мороза.