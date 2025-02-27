В Украине будут блокировать российскую музыку

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране, сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство образования.

На сайте украинского правительства 17 февраля была опубликована петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор петиции писал, что русскоязычная музыка «может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине», а прослушивание русскоязычной музыки финансирует Россию.