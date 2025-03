​​​​​​​Благотворительный Венский бал в Баку-2025: Элегантность, культура и добрые дела - ФОТО

27 февраля 2025 года в Fairmont Baku, Flame Towers состоялось одно из самых ожидаемых светских событий года – Благотворительный Венский бал в Баку. Вечер, где утонченность и традиции слились с благотворительностью, вновь подтвердил статус этого мероприятия как настоящего символа культуры, красоты и доброты.

Когда традиции объединяют мир

После триумфального возвращения Венского бала в Баку организаторы искренне верят, что это событие станет не просто ежегодной традицией, но и важной международной площадкой. Бал открывает уникальные возможности для укрепления культурных и деловых связей, обмена опытом и объединения людей со всего мира ради благородной цели.

Под патронатом мэрии Вены и посольства Австрии в Азербайджане гости стали частью настоящего культурного диалога. Чарующие звуки вальса, изысканные наряды и атмосфера аристократического шарма перенесли участников вечера в самое сердце Вены.

Торжественное открытие и главные герои вечера

Традиционно Бал начался с выхода дебютантов, символизируя их первый шаг в мир высшего светского общества. Под изысканную музыку в исполнении Бакинского камерного оркестра IMEC юные пары с грацией и трепетом открыли вечер, покорив гостей своей элегантностью.

Заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова восхитила публику своим проникновенным выступлением, а харизматичный ведущий Эмин Мусави подарил вечеру атмосферу легкости и вдохновения.

Выбор короля и королевы Бала

По традиции, организационный комитет Благотворительного Венского бала выбирает принца и принцессу среди дебютантов, а также короля и королеву Бала среди взрослых участников. Эти почетные титулы присуждаются людям, которые не только блистают на паркете, но и активно участвуют в благотворительных инициативах, вдохновляя своим примером.

Принцем и принцессой Бала стали ученики European Azerbaijan School – Мурад Алакберли и Ангелина Понс Махмудова

Королевой Бала была объявлена заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова.

Королем Благотворительного Венского бала-2025 стал заслуженный журналист Азербайджана Эмин Мусави.

Бал, который делает мир лучше

Благотворительность – основа этого изысканного вечера. В рамках мероприятия был проведен аукцион, собранные средства с которого направлены в Фонд Гейдара Алиева и международную организацию SOS Children Villages, чтобы поддержать детей, нуждающихся в заботе и внимании.

Организаторы Бала – бизнес-клуб The One in a Million и его партнер в Баку Лидия Алиева-Шестак – подчеркнули, что их главная цель не только сохранить культурные традиции, но и развивать международное сотрудничество через искусство, объединяя людей со всего мира.

Партнеры, благодаря которым это стало возможным

Этот вечер не был бы таким грандиозным без поддержки партнеров:

До новых встреч!

Под звуки последнего вальса этот волшебный вечер подошел к концу. Но Благотворительный Венский бал не сказал «до свидания», он сказал «до новых встреч»!

Мы с нетерпением ждем вас в 2026 году на следующем Венском Благотворительном балу в Баку!

