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Милли Меджлис распространил заявление в связи с новым проектом резолюции, выдвинутым в Национальной ассамблее Франции Группой поддержки народа Корсики

First News Media21:40 - Сегодня
Милли Меджлис распространил заявление в связи с новым проектом резолюции, выдвинутым в Национальной ассамблее Франции Группой поддержки народа Корсики

Милли Меджлис распространил заявление в связи с новым проектом резолюции, выдвинутым в Национальной Ассамблее Франции Группой поддержки народа Корсики.

Представляем данное заявление:

«На днях со стороны проармянских и антиазербайджанских элементов в Национальной ассамблее Франции был выдвинут проект новой резолюции. Уже из самой сути проекта данной резолюции становится ясно, кто его авторы. В этом проекте, представляющем собой очередную попытку вмешательства в процессы, происходящие в нашем регионе, по обыкновению искажены реалии, демонстрируется явное неуважение к территориальной целостности Азербайджана и содержатся выдвигаемые в адрес нашей страны ложные обвинения.

Похоже, продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, особенно после встречи в Абу-Даби, никоим образом не отвечает интересам определенных сил. Они избрали линию на повторное обострение ситуации и нанесение ущерба мирной повестке. На данном этапе попытка принятия этой никчемной резолюции в Национальной ассамблее Франции является очередным ярким примером такого поведения.

С другой стороны, мы должны заметить, что последние договоренности между Новой Каледонией и Францией уже говорят об уверенном движении Новой Каледонии по направлению к формированию как государства. В такой ситуации Францию крайне раздражает поддержка, оказываемая Новой Каледонии Бакинской инициативной группой, являющейся институтом гражданского общества и неправительственной организацией. Можно с уверенностью сказать, что французская сторона пытается отреагировать на деятельность Бакинской инициативной группы в свойственном ей стиле – именно, проектом отмеченной выше резолюции.

В целом, суть подобных шагов, будь то антиазербайджанская деятельность личностей вроде Валери Пекрес и Анн Идальго или же принятые в Национальной ассамблее до сих пор и направленные против нашей страны резолюции, заключается в том, что Франция не может переварить то, что оставлена совершенно в стороне от мирной повестки Южного Кавказа. И, по этой причине, она прибегает ко всем средствам в попытках вновь обострить положение в регионе. И наибольшую поддержку всему этому оказывают армянское лобби и проармянские круги.

Следует особо подчеркнуть более важный момент, а именно, что в подобных шагах, предпринимаемых против нашей страны, отчетливо прослеживается деятельность единой, тесно сплетенной сети. Отдельные элементы этой сети, стремящейся обеспечить интересы определенных сил, продвигают в парламенте Швейцарии, а также в парламенте Франции и Конгрессе США различные провокации в попытках подорвать региональную мирную повестку.

Однако же им следует знать, что подобные провокации ни на йоту не могут повлиять на реализуемую Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым независимую политику, и что ни при каких обстоятельствах не будет допущено внешнее вмешательство в происходящие в регионе Южного Кавказа процессы».

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