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Передавал сограждан иностранным разведкам: арестован агент «Абу Малик» - ФОТО

First News Media14:58 - Сегодня
Передавал сограждан иностранным разведкам: арестован агент «Абу Малик» - ФОТО

Установлено и задержано лицо, действовавшее за рубежом под кодовым именем «Абу Малик» и передававшее граждан Азербайджана иностранным спецслужбам для сотрудничества, а в случае отказа - участвовавшее в их аресте в этих странах.

Как сообщает 1news.az, об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля 2025 года.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), установлено, что лицо, с сентября 2022 года сотрудничавшее с иностранными спецслужбами под псевдонимом «Абу Малик», является гражданином Азербайджана Алиевым Мухаммедом Ширин оглу.

Совершавший эти преступления на территории иностранного государства М.Алиев был задержан в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ, и доставлен в Азербайджан, где предстал перед судом.

Выяснилось, что Алиев пытался создать вокруг себя диверсионно-террористическую группу из склонных к радикальным религиозным течениям лиц и заманивал граждан в ловушку. В конечном итоге он сам попал в операционную ловушку, организованную сотрудниками СГБ.

В рамках продолжающегося уголовного дела в СГБ М.Алиеву предъявлено обвинение по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена), и решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

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