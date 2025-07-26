В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

"Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания.

Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей.

Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.

Источник: РИА Новости