Пожар в России: погибли дети

Четыре человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе в Свердловской области РФ.

Среди них — трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Пострадали восемь человек. Шестилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии — он получил ожоги 60% поверхности тела. Женщину, которая также получила увечья, увезли в больницу с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника. Двое детей 10 и 16 лет отказались от госпитализации.

Пожар случился ночью в поселке Горный Щит, в 2:58 по местному времени (0:58). В правоохранительных органах и в региональном МЧС еще не сообщали о произошедшем.

Источник: РИА Новости