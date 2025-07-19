Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-38, в отдельных частях полуострова - около 40° тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах не исключаются кратковременные осадки, грозы и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем - 28-33° тепла.