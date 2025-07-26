В некоторых районах Нахчывана сегодня будут перебои в водоснабжении

Сегодня подача питьевой воды в некоторые районы города Нахчыван будет приостановлена.

Как сообщает Report, в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водопроводе, снабжающем питьевой водой часть квартала "Азербайджан" города, а также села Гарачук, Гараханбейли и Булган, сегодня с 9:00 подача воды в указанные районы временно приостановлена.

Работы будут завершены в течение дня, после чего восстановится прежний режим подачи воды.