В США мальчика не спасли после попадания баллона в аппарат МРТ

В США медики не смогли спасти ребенка, который пострадал во время процедуры МРТ.

Об этом сообщает Mirror.

Шестилетний мальчик лег в больницу с опухолью в головном мозге, которую ему вскоре удалили.

После операции он проходил обследование, но в какой-то момент уровень кислорода в его крови стал падать.

Врачи не смогли подать кислород через встроенную систему, поэтому принесли переносной стальной баллон.

Когда врач появилась в дверях с баллоном, аппарат МРТ примагнитил его. В результате мальчик получил травму головы, спасти его не удалось.

После произошедшего родители пришли к соглашению с клиникой, которая выплатила им 2,9 миллиона долларов.