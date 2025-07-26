На юге Казахстана обнаружили обломки военного вертолета

Поисковики обнаружили, предположительно, обломки пропавшего в пятницу военного вертолета Eurocopter EC-145 в Алма-Атинской области.

Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"В ходе космического мониторинга, проводимого в оперативном штабе командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район.

Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны, указали в ведомстве.