В Баку в результате ДТП с мотоциклом погибла девушка, водитель лишился ног - ВИДЕО
В поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Avtosfer.az, авария произошла ночью 20 июля.
Так, находившийся в движении мотоцикл потерял управление и опрокинулся.
По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что водитель проехал на красный сигнал светофора. В момент происшествия водитель потерял управление мотоциклом, и вместе с пассажиркой упал на дорогу. Мотоцикл продолжил движение без водителя и врезался в металлическое ограждение, после чего опрокинулся.
От удара на месте происшествия погибла пассажирка - молодая девушка по имени Инжи. Водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен в ближайшую больницу. По имеющейся информации, ему ампутировали ноги, и он находится в реанимации.
Отметим, что по факту происшествия проводится расследование.