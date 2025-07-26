Стармер не исключил признания государства Палестина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства.

В видеообращении в соцсети он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в регионе.

«Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция»,- подчеркнул Стармер.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.

Против этого плана французского президента резко выступили госсекретарь США Марко Рубио, президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: INTERFAX.RU