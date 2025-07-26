Продававший носки Аллахверди Йолчуев обеспечен работой

Ранее в сети распространились кадры, на которых актер Аллахверди Йолчуев продает носки.

В своем заявлении актер заявил, что был трудоустроен, передает modern.az

«После того, как появилось видео, на котором я продаю носки, начался ажиотаж. Телефон не умолкал. Благодарю нашему министру культуры Адиль муаллима. Он дважды звонил мне, интересовался моими нуждами. Я сказал, что мне тяжело. Пенсии, которую я получаю, не хватает даже на лекарства. Меня восстановили на работу в Театр музыкальной комедии. Ответственные организации теперь интересуются мной. Продажа носков осталась в прошлом, стала историей», — отметил актер.