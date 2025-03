Великобритания сняла санкции с сирийских банков и нефтяных компаний

Британское правительство сняло санкции с ряда сирийских банков, включая Центробанк страны, а также нефтяных компаний.

Соответствующий документ размещен на сайте Минфина Соединенного Королевства.

Из черного списка исключены нефтяные компании Al Furat, Deir Ez-Zur, Dula, Ebla, General Petroleum Corporation, Mahrukat, Overseas Petroleum Trading, Syria Trading Oil Company (Sytrol), Syrian Company for Oil Transport, Syrian Petroleum Company, а также The Homs Refinery Company и The Baniyas Refinery Company.

Отменены санкции против авиакомпании Syrian Arab Airlines, а также восьми банков, включая Промышленный и Коммерческий банки Сирии.

Источник: ТАСС