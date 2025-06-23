Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Азербайджан: «Эти пару дней были потрясающими» - ФОТО

На прошлой неделе столицу Азербайджана посетил всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.

Его визит в Баку был связан с состоявшимся 21 июня в Crystal Hall турниром UFC, который проходил в Азербайджане впервые – в рамках турнира Х.Нурмагомедов помогал российскому бойцу Тагиру Уланбекову подсказками на протяжении всего боя. Напомним, что Т.Уланбеков в трех раундах по решению судей одержал победу над казахстанцем Азатом Максумом.

«Азербайджан, большое спасибо! Эти пару дней были потрясающими», - пишет Хабиб Нурмагомедов на своей официальной Instagram-странице, делясь фото и видеокадрами, сделанными во время визита в Баку.