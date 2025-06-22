Во Франции два человека стали жертвами стрельбы на свадьбе: погибла невеста

Группа вооруженных людей в капюшонах открыла огонь в воскресенье в Гулте на юге Франции, во время окончания свадебной вечеринки, убив двух человек, включая невесту, и серьезно ранив еще троих.

Об этом сообщил источник AFP в полиции.

Согласно показаниям очевидцев, жених и невеста покидали вечеринку, когда столкнулись с нападавшими, которые открыли стрельбу по ним. Невеста погибла, а один из нападавших был убит, его сбила машина молодоженов.

Полиция рассматривает возможность сведения счетов между криминальными группировками.

Расследование было поручено следственному отделу марсельской жандармерии. Для поиска подозреваемых в стрельбе мобилизовано около ста жандармов.

Личности пострадавших и предполагаемых нападавших не раскрываются в интересах следствия.