В Джорджии родился ребёнок от женщины с мертвым мозгом: законы не позволили отключить её от аппаратов- ФОТО

В Джорджии родился сын Адрианы Смит, тело которой несколько месяцев держали на аппарате жизнеобеспечения из-за закона об абортах.

Как известно, после того как беременная Адриана Смит обратилась в одну из больниц с жалобами на сильные головные боли, ей назначили медикаментозное лечение и отпустили домой. Однако уже на следующее утро она проснулась, задыхаясь. В критическом состоянии она была доставлена в университетскую больницу Эмори в штате Джорджия, где врачи диагностировали образование тромбов в мозге и вскоре объявили о смерти мозга. На тот момент женщина находилась на четвёртом месяце беременности, и у неё также есть старший сын.

Семье сообщили, что, несмотря на официально зафиксированную смерть мозга, отключить пациентку от аппаратов жизнеобеспечения врачи не могут. Причина — законодательство штата Джорджия, запрещающее прерывание беременности после того, как зафиксировано сердцебиение плода, то есть, примерно с шестой недели. Семье Смит, как рассказывала ее мать Эйприл Ньюкирк, не позволили решать, отключать Адриану от аппаратов или нет.

Она также выразила глубокую тревогу за состояние ребёнка. По её словам, из-за тяжёлого состояния матери существовал высокий риск, что ребёнок может родиться с серьёзными нарушениями — включая слепоту, невозможность ходить или даже борьбу за выживание с первых дней жизни.

О рождении ребёнка объявили в пятницу – Адриана Смит родила сына 13 июня посредством экстренного кесарева сечения. Новорожденного назвали Ченс. Мальчик появился на свет преждевременно и сейчас находится в отделении интенсивной терапии для новорождённых. По данным 11Alive, его вес составляет 1 фунт 13 унций (около 822 граммов).

«Мы хотим этого ребенка. Это часть моей дочери. Но решение должны были принять мы, а не государство», - заявила Ньюкирк. – «Я не должна хоронить свою дочь. Моя дочь должна хоронить меня».

Источники: NBC, BBC, CNN

Джамиля Суджадинова