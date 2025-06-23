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Председатель Общины Западного Азербайджана: Мы неоднократно направляли правительству Армении предложения о диалоге

First News Media13:08 - Сегодня
Председатель Общины Западного Азербайджана: Мы неоднократно направляли правительству Армении предложения о диалоге

Община Западного Азербайджана уважает нормы и принципы международного права, в том числе территориальную целостность и суверенитет государств.

Она также уважает такие ценности, как мир, примирение и сосуществование. Мы неоднократно направляли правительству Армении предложения о диалоге. Несмотря на постоянные попытки общины начать диалог, Армения до сих пор не отвечает на наши призывы.

Об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на международном мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев.

Глава общины отметил, что уклонение армянской стороны от диалога препятствует продвижению к справедливому и устойчивому решению. «Мы призываем Армению соблюдать свои обязательства в области прав человека и создать условия для возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении», — подчеркнул он.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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