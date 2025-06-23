Тофиг Мусаев о поражении в дебютном бою в UFC: «Вернусь еще сильнее и увереннее» - ВИДЕО

21 июня азербайджанский боец Тофиг Мусаев дебютировал на турнире UFC в Баку, который проходил в Азербайджане впервые.

Т.Мусаев сразился в октагоне с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем - в поединке, который длился один раунд, победу одержал М.Оролбай. После боя азербайджанский боец не делал каких-либо заявлений о поражении, но нарушил молчание после, сделав официальное заявление на своей странице в социальной сети Instagram.

«Иногда ты поднимаешься, иногда падаешь. Но главное - уметь встать на ноги. На этот раз победа была не на моей стороне. Бывает, что человек очень старается, искренне верит, но жизнь преподносит другие испытания», - пишет в Instagram Т.Мусаев о поражении в дебютном бою в UFC.

Боец подчеркивает, что этот путь не пройти в одиночку: «Мои товарищи, с кем я дышал в унисон на тренировках днём и ночью, моя команда тренеров, которые вдохновляли каждое утро, вы для меня не просто спутники, вы часть этой борьбы. И ваши голоса. Эти крики на арене, тысячи людей, выкрикивающих моё имя. Я слышал вас, чувствовал вашу поддержку. Иногда можно проиграть бой, но такую любовь проиграть невозможно.

Тофиг Мусаев, выражая благодарность всем, подчеркнул, что «это не конец» и он вернется, став еще «сильнее, стойче, увереннее».