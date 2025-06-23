Победитель UFC Fight Night Халил Раунтри: «Баку - одно из лучших мест на планете» - ФОТО

21 июня в Crystal Hall состоялся первый в истории Азербайджана турнир UFC.

Победителем главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC стал Халил Раунтри-младший, выигравший длившееся пять раундов противостояние в полутяжёлом весе с Джамаалом Хиллом.

«Без команды ничего бы не вышло. Люблю вас всех, спасибо за поддержку. Баку - одно из лучших мест на планете. Мне и моей команде оказали невероятное гостеприимство. Спасибо, Азербайджан!» - делится своими впечатлениями о Баку и турнире UFC американский боец смешанного стиля Халил Раунтри-младший.