Полиция Лос-Анджелеса опубликовала и удалила пост с соболезнованиями иранцам

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в США опубликовал на своей странице в соцсети X пост с соболезнованиями в связи с недавними американскими ударами по Ирану.

Затем публикация была исправлена, а позже - удалена, сообщил телеканал Fox News, на который ссылается ТАСС.

«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», - приводит телеканал выдержку из первоначально опубликованного поста. По информации телеканала, из публикации впоследствии убрали упоминания ударов США по Ирану, а через некоторое время она была полностью удалена.

Вскоре департамент шерифа округа Лос-Анджелес выпустил заявление, в котором принес официальные извинения «за оскорбительный и неуместный пост», размещенный «в связи с продолжающимся конфликтом в Иране». «Этот пост был неприемлемым, сделанным по ошибке и не отражает точку зрения шерифа Роберта Луны или департамента. Мы, будучи правоохранительным органом, не комментируем вопросы внешнеполитического и военного [характера]», - говорится в публикации.

В офисе шерифа сообщили, что начали внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств появления публикации. Департамент также пообещал лучше контролировать свои социальные сети.