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Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

First News Media08:55 - Сегодня
Трамп заявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана

Американские вооруженные силы полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с нанесением ударов по исламской республике.

"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены", - сказал американский лидер.

"Некоторое время назад американские ВС нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима - Фордо, Натанзу и Исфахану. Все слышали эти названия на протяжении многих лет, пока они создавали это ужасающее разрушительное производство. Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства - спонсора терроризма номер один в мире", - добавил Трамп.

Источник: ТАСС

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