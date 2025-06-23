ЕС допускает возврат к санкциям против Ирана

Евросоюз допускает, что вернется к санкциям против Ирана, чтобы не допустить возобновления ядерной программы Тегерана, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран - членов ЕС.

«В рамках СВПД есть обязательства Ирана, и также предусмотрен механизм, который позволяет снова ввести санкции, если не будет улучшения ситуации по ядерной программе этой страны, - сказала Каллас. - Иранская экономика не очень хорошо работает, и это нехорошо для иранского народа, мы работаем над тем, чтобы Иран не возобновил ядерную программу».

Источник: ТАСС