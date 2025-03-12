Вайра Вике-Фрейберга: Любая проблема мирового масштаба должна решаться только путем переговоров
Сегодня напряженность в мировом масштабе между странами вызывает большую обеспокоенность, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции.
«Мы являемся свидетелями глобальных драматических перемен», - сказала она.
По ее словам, важно обсуждать вопросы, вызывающие глобальное беспокойство в таких сложных обстоятельствах, как российско-украинская война.
«Крайне важно, чтобы стороны конфликта достигли прекращения огня. Мы считаем, что любая проблема мирового масштаба, независимо от ее серьезности, должна решаться только путем переговоров», - отметила она.
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