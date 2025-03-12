Вайра Вике-Фрейберга: Любая проблема мирового масштаба должна решаться только путем переговоров

Сегодня напряженность в мировом масштабе между странами вызывает большую обеспокоенность, заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции.

«Мы являемся свидетелями глобальных драматических перемен», - сказала она.

По ее словам, важно обсуждать вопросы, вызывающие глобальное беспокойство в таких сложных обстоятельствах, как российско-украинская война.

«Крайне важно, чтобы стороны конфликта достигли прекращения огня. Мы считаем, что любая проблема мирового масштаба, независимо от ее серьезности, должна решаться только путем переговоров», - отметила она.