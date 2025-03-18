В селе Суговушан Агдеринского района сдана в пользование мечеть - ФОТО

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, первый этаж мечети, где смогут одновременно совершать богослужение около 100 человек, предназначен для мужчин, а второй этаж – для женщин. Во дворе мечети проведено озеленение. В ее внутреннем оформлении использованы специальные декоративные элементы.

Напомним, что в марте 2022 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента мечети.

Строительство мечети еще раз подтверждает, что сохранение и развитие наших духовных ценностей находятся в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева. По инициативе и поручению главы государства в столице и регионах нашей страны построены или капитально реставрированы десятки мечетей, религиозных храмов, исторических памятников и мест поклонения.

Отметим, что во время оккупации были варварски разрушены и наши мечети, 65 из 67 мечетей уничтожены. Важное место в рамках широкомасштабной созидательной работы, проводимой в настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях, занимает также строительство новых мечетей. Строительство мечети в селе Суговушан также свидетельствует о последовательном характере работы, связанной с сохранением национально-духовных ценностей в нашей стране.