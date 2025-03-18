 В селе Суговушан Агдеринского района сдана в пользование мечеть - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

В селе Суговушан Агдеринского района сдана в пользование мечеть - ФОТО

First News Media12:42 - Сегодня
В селе Суговушан Агдеринского района сдана в пользование мечеть - ФОТО

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, первый этаж мечети, где смогут одновременно совершать богослужение около 100 человек, предназначен для мужчин, а второй этаж – для женщин. Во дворе мечети проведено озеленение. В ее внутреннем оформлении использованы специальные декоративные элементы.

Напомним, что в марте 2022 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента мечети.

Строительство мечети еще раз подтверждает, что сохранение и развитие наших духовных ценностей находятся в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева. По инициативе и поручению главы государства в столице и регионах нашей страны построены или капитально реставрированы десятки мечетей, религиозных храмов, исторических памятников и мест поклонения.

Отметим, что во время оккупации были варварски разрушены и наши мечети, 65 из 67 мечетей уничтожены. Важное место в рамках широкомасштабной созидательной работы, проводимой в настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях, занимает также строительство новых мечетей. Строительство мечети в селе Суговушан также свидетельствует о последовательном характере работы, связанной с сохранением национально-духовных ценностей в нашей стране.

Поделиться:
174

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Общество

На суде над Варданяном более десяти потерпевших дали показания - ФОТО

Xроника

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мнение

Армения нарывается на войну, а миссия ЕС молчит: Что скрывает игра на эскалацию?

Xроника

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Илахыр чершенбе из Агдере

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Внесены изменения в Устав Управления Государственного заповедника города Шуша

Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

Последние новости

На суде над Варданяном более десяти потерпевших дали показания - ФОТО

Сегодня, 20:20

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Сегодня, 20:00

Трамп выйдет к прессе сразу после разговора с Путиным

Сегодня, 19:50

Почему не используются припаркованные во дворах машины скорой помощи? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с распространенными в соцсетях кадрами

Сегодня, 19:30

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

Сегодня, 19:15

Обсуждены перспективы сотрудничества с компанией bp - ФОТО

Сегодня, 18:56

Армения нарывается на войну, а миссия ЕС молчит: Что скрывает игра на эскалацию?

Сегодня, 18:38

В Баку сгорел дом, обнаружены тела трех человек

Сегодня, 18:30

Женщина «воскресла» во время своих похорон: Загадочные случаи клинической смерти

Сегодня, 18:11

Боевики в Сомали атаковали кортеж президента - ВИДЕО

Сегодня, 17:34

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Сегодня, 17:31

Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»

Сегодня, 17:28

Филипп Киркоров понес тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 17:26

В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО

Сегодня, 17:17

На одной из улиц Баку появилась полоса микромобильности

Сегодня, 17:14

В Баку температура достигла 32 градусов

Сегодня, 17:10

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Азербайджаном и Арменией, если будет запрос

Сегодня, 17:08

Оверчук: Россия работает с Азербайджаном и другими странами для развития коридора Север-Юг

Сегодня, 17:05

Birbank присоединился к проекту «Сдавай батарейки — сохраняй природу»

Сегодня, 16:38

Теперь каждый может использовать приложение XalqOnline!

Сегодня, 16:23
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,Сегодня, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25