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Спорт

Плющенко ответил на вопрос о переезде сына в Азербайджан

1news Lab21:20 - Сегодня
Плющенко ответил на вопрос о переезде сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что смена его сыном Александром спортивного гражданства не означает переезда семьи в другую страну: сам он и сын остаются в России.

Как сообщает РИА Новости, Плющенко рассказал о планах сына, который представляет Азербайджан на международной арене.

«Считаю себя человеком мира, и к этому нужно нормально относиться. А живу в России и никуда уезжать не собираюсь, как и мой сын», - сказал Е. Плющенко.

13-летний Александр Плющенко официально перешел под флаг Азербайджана в мае 2026 года, получив пятилетнее спортивное гражданство страны.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил юному фигуристу сменить спортивную принадлежность, после чего он получил возможность выступать на международных соревнованиях за Азербайджан.

Александр Плющенко уже представил страну на двух официальных турнирах - этапах юниорского Гран-при в Анкаре (Турция) и Батуми (Грузия).

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