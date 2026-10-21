 Лейла Алиева ознакомилась с работой центров для детей, нуждающихся в особой заботе, в Самарканде — ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Лейла Алиева ознакомилась с работой центров для детей, нуждающихся в особой заботе, в Самарканде — ФОТО

Редакция 1news21:00 - Сегодня
Лейла Алиева ознакомилась с работой центров для детей, нуждающихся в особой заботе, в Самарканде — ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Узбекистан 21 октября посетила Государственную многопрофильную специализированную дошкольную образовательную организацию и реабилитационный центр «Имкон» в Самарканде.

Как сообщает Азертадж, ей рассказали об образовательных, медицинских и социальных реабилитационных услугах, которые оказывают детям в этих учреждениях.

В центрах «Имкон» предоставляют специализированное дошкольное образование, проводят коррекционные занятия, медицинскую и социальную реабилитацию, а также оказывают поддержку семьям. Все занятия, процедуры и реабилитационные программы бесплатны.

Дошкольные отделения рассчитаны на 150 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Здесь обеспечивают обучение, коррекционные занятия и пятиразовое питание.

Лейле Алиевой представили специализированные кабинеты, залы для реабилитации, помещения для сенсорной интеграции и акватерапии, а также другие услуги, направленные на развитие детей. С ними работают педиатры, ортопеды, реабилитологи, психологи, логопеды и дефектологи.

Основная цель проекта — сделать качественные услуги доступными для детей, нуждающихся в особой заботе.

В 2025 году в сети центров провели более 546 тыс. занятий и процедур. В период с 2019 по 2025 год их общее количество приблизилось к 1,5 млн.

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