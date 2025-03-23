Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 25 марта.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, до этого времени на территории республики в отдельных местах ожидается усиление осадков, прогнозируются грозы и град, в горных районах выпадет мокрый снег и снег.

На фоне дождливой погоды есть вероятность повышения уровня воды в реках, а также кратковременных селей на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.