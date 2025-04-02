Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Сомали в сфере образования

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о ратификации «Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Указу, после вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений, Министерство иностранных дел - направить правительству Федеративной Республики Сомали уведомление о завершении необходимых внутренних процедур для вступления Соглашения в силу.