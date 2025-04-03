Трамп назвал размер пошлин на товары из ЕС и Китая

США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из КНР.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Источник: Gazeta.Ru