Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль не видит убедительного пути возврата к положению, существовавшему на энергетических рынках в феврале 2026 года. По его словам, доверие к Ормузскому проливу как к безопасному и надежному коридору подорвано, а восприятие связанных с ним рисков изменилось окончательно.

Как пишет Ф. Бироль в своей статье, значительная часть рассуждений о перспективах энергетических рынков в 2027 году строится вокруг слова «нормализация» и предполагает, что после турбулентного 2026 года ситуация может вернуться примерно к тому состоянию, в котором она была до начала иранской войны. Автор отмечает, что настроен скептически.

«Я не вижу никакого убедительного пути назад к ситуации, которая существовала в феврале 2026 года», - пишет глава МЭА в статье для The Economist.

По его словам, судоходство через Ормузский пролив уже было заблокировано один раз, что крайне разрушительно отразилось на нефтяном и газовом рынках, и это может повториться. При этом Ф. Бироль выражает надежду, что 2027 год принесет более стабильные поставки энергоресурсов и что цены на топливо как можно скорее снизятся с болезненно высоких уровней.

Как указывает автор, государства будут стремиться снизить свою уязвимость перед перебоями и уделять больше внимания диверсификации - более разнообразному набору топлива и энергетических технологий, поставщиков и торговых маршрутов. В числе новых маршрутов он называет трубопроводы с Ближнего Востока в обход Ормузского пролива: Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, по его словам, уже быстро продвигаются в этом направлении. При этом мировая энергетическая система может со временем диверсифицироваться в обход пролива, однако Ближний Восток останется принципиально важным для энергетической безопасности и рынков.

Страны будут отдавать предпочтение собственным источникам энергии там, где это позволяют экономика и ресурсная база, особенно среди импортеров топлива. Наибольшую выгоду, как ожидает Ф. Бироль, получат возобновляемые источники, прежде всего солнечная и ветровая энергетика, благодаря их конкурентоспособности по издержкам. Тенденция также придаст импульс возвращению атомной энергетики. Вместе с тем быстрое наращивание новых источников генерации потребует развития сетей и других ключевых элементов электроэнергетических систем, в том числе накопителей энергии, чтобы избежать узких мест и потерь энергии и средств. Государствам, располагающим собственными запасами ископаемого топлива, будет трудно отказаться от их использования - в частности, это касается угля в ряде стран Азии.

Скачки цен на нефть и газ в 2026 году, по оценке автора, сделали более убедительными аргументы в пользу электрических продуктов - электромобилей и тепловых насосов. С начала ормузского кризиса продажи электромобилей показали трехзначный рост в десятках стран, от Австралии до Индии и Бразилии. Помимо снижения счетов за энергию, широкое и устойчивое распространение таких продуктов может помочь сократить глобальные выбросы.

Энергетический кризис подчеркнул и ценность готовности к нему: страны - члены Международного энергетического агентства смогли задействовать резервные запасы нефти, чтобы смягчить экономические последствия перебоев с поставками. Создать аналогичные буферы стремятся и другие государства, в том числе Филиппины и Таиланд в Юго-Восточной Азии - одном из регионов, наиболее пострадавших от энергетического шока.

По словам Ф. Бироля, самым дефицитным ресурсом в мире, где неопределенность, волатильность и непредсказуемость стали лейтмотивами, может оказаться доверие. Мир с низким уровнем доверия не является миром с низкими издержками: создание буферов и резервных мощностей требует дополнительных расходов, а системы, работающие по принципу «на всякий случай», обходятся дороже систем «точно в срок», которые расцвели по мере глобализации торговли в последние десятилетия.

Автор перечисляет вопросы, на которые пока нет ответа: как будут развиваться накладывающиеся друг на друга конфликты на Ближнем Востоке и как они скажутся на поставках энергоресурсов в мире, какое влияние окажет Эль-Ниньо на погоду и энергетические системы, насколько успешно Европа пройдет период ограниченного предложения природного газа и как рост процентных ставок отразится на финансировании новых энергетических проектов, особенно в развивающихся экономиках.

Неопределенность стала правилом, а не исключением, констатирует Ф. Бироль, поэтому тем, кто принимает решения в энергетике, следует остерегаться создания новых зависимостей, устраняя старые, и отдавать приоритет тем видам топлива, технологиям и партнерам, которые обеспечат надежную, доступную и устойчивую энергию в предстоящие годы.