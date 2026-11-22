В китайском Шанхае представили семиметровую статую футболиста Криштиану Роналду, посвященную его знаменитому празднованию голов — Siuuu.

Это самое большое постоянное произведение подобного рода из всех известных в мире, связанных с легендарным португальцем.

Как передает 1news.az со ссылкой на offside.kz, на церемонии открытия присутствовали старший брат спортсмена Угу Авейру и его близкий друг Мигел Пайшау.

Монумент изображает 41-летнего Роналду в футболке сборной Португалии с седьмым номером. Скульптуру установили возле нового музея CR7 на популярной пешеходной улице Восточная Нанкинская. На мероприятие пришли многочисленные поклонники футболиста, которые вместе повторяли его фирменное празднование.

Сам Роналду на церемонии не присутствовал. Однако его родственник и друг присоединились к болельщикам, чтобы отметить открытие памятника. В соцсетях также появились видео, на которых собравшиеся скандируют знаменитое Siuuu в момент представления статуи.

Открытие монумента стало частью торжественной церемонии запуска музея CR7, посвященного карьере португальской звезды. Его площадь составляет около 3 000 квадратных метров. Экспозиция разделена на 10 тематических зон и включает более 40 предметов, связанных с футбольным путем Роналду: трофеи, игровые футболки и бутсы.

Отдельная часть выставки посвящена детству футболиста. Посетители смогут увидеть воссозданную комнату, в которой он жил на родном острове Мадейра, а также познакомиться с его историей до того, как он стал одной из главных звезд мирового футбола. В музее предусмотрены и интерактивные площадки, где болельщики могут повторить знаменитые моменты из карьеры португальца, в том числе его фирменное празднование гола.

По информации местных СМИ, семиметровая статуя останется в Шанхае до конца декабря 2026 года, а сам музей планируют открыть для посетителей на протяжении одного года.

Открытие статуи состоялось на следующий день после неудачного матча «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча с «Аль-Ахли» в Джидде завершилась поражением команды Роналду со счетом 1:3. Португалец открыл счет на 20-й минуте и довел количество голов за карьеру до 986. Таким образом, ему осталось забить 14 мячей до исторической отметки в тысячу голов.

Однако вскоре после этого Роналду не сумел реализовать пенальти, отправив мяч в штангу. «Аль-Ахли» воспользовался упущенной возможностью соперника и ответил тремя голами: отличились Галено, Иван Тони и Рожер Ибаньес.

Для Роналду это стал второй подряд нереализованный пенальти — подобное с ним ранее не происходило за всю профессиональную карьеру.

Несмотря на поражение в Саудовской Аравии, открытие масштабного памятника в Китае стало очередным подтверждением популярности португальского футболиста далеко за пределами футбольного поля.