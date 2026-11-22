В американском штате Миннесота 37-летний бывший профессиональный хоккеист Нико Саккетти был застрелен полицейским при задержании.

Как передает 1news.az со ссылкой на CBS News, об этом сообщает офис шерифа округа Сент-Луис.

Согласно информации, Саккетти достал из своей машины длинноствольное ружье во время разговора с полицейскими после того, как совершил наезд и скрылся с места происшествия. Заместитель шерифа обезвредил нападавшего.

Позднее он скончался в больнице Хиббинга.

Расследование ведет Бюро уголовных расследований Миннесоты (BCA).

Нико Саккетти был центральным нападающим, задрафтованным клубом «Даллас Старз» в 2007 году. Он также выступал в Европе, в том числе в ВХЛ за тюменский «Рубин».