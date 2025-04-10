Турция и Израиль ищут пути нормализации через Азербайджан: Взгляд политолога

9 апреля в Азербайджане состоялась встреча представителей Турции и Израиля, на которой обсуждался механизм деэскалации, направленный на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии.

Об этом ранее сообщило TRT Haber, ссылаясь на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Как указано в сообщении, это была первая техническая встреча, посвященная созданию механизма деэскалации в Сирии, и работа по этому вопросу будет продолжена.

Позднее израильская сторона подтвердила факт встречи. Высокопоставленный израильский чиновник отметил, что Тель-Авив изложил свою позицию по ситуации в Сирии, представив свои «красные линии».

О роли Азербайджана в установлении контактов между Израилем и Турцией, а также об ожиданиях от результатов переговоров поделился своим мнением с 1news.az политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«В последние годы Азербайджан значительно укрепил свои позиции на международной арене. Стратегическое расположение страны и ее сбалансированная внешняя политика позволили ей стать важным игроком в регионе, в том числе и в вопросах, связанных с Сирией и ее восстановлением. В контексте происходящих процессов особое внимание стоит уделить роли Азербайджана как медиатора между Турцией и Израилем.

Хорошо известно, что в период достаточно сложных и напряженных отношений между Турцией и Израилем, наблюдавшихся еще несколько лет назад, азербайджанская сторона предпринимала усилия по налаживанию диалога между Анкарой и Тель-Авивом — особенно в вопросе нормализации двусторонних отношений.

В 2023 году Израиль и Турция достигли договоренности о полной нормализации отношений. Этому предшествовала серия взаимных визитов: министр иностранных дел Израиля посетил Турцию, глава МИД Турции совершил визит в Израиль, а президент Израиля также побывал с визитом в Турции.

Контакты между Турцией и Израилем также происходили на уровне министров обороны. И в тот период Азербайджан прилагал максимум усилий для того, чтобы содействовать нормализации отношений между этими двумя странами, которые являются стратегически важными и близкими партнерами для Баку.

Однако последовавшая затем война, развязанная ХАМАС против Израиля, а также ее последствия в значительной степени подорвали хрупкий процесс сближения между Турцией и Израилем, который только начал налаживаться в последние годы. Более того, кризис в отношениях приобрел новую глубину: противоречия между сторонами обострились до такой степени, что стали казаться практически непреодолимыми.

После свержения режима Башара Асада и усиления позиций Турции в Сирии, Израиль стал воспринимать происходящее как новую угрозу, исходящую именно со стороны Анкары. Триггером для этого стало решение нового сирийского временного правительства предоставить Турции право на размещение военных баз на своей территории.

Такая эскалация вызвала серьёзную обеспокоенность в Израиле. Зная о предполагаемом местоположении этих баз, израильская сторона начала наносить превентивные удары по соответствующим районам, стремясь сорвать планы Турции по укреплению своего военного присутствия в Сирии.

В целом, эскалация достигла такой степени, что в Израиле всерьез начали рассматривать возможность военного противодействия турецким планам. В Анкаре, в свою очередь, стали допускать вероятность израильского военного вмешательства в Сирии.

Возникновение еще одного конфликта между двумя ведущими региональными игроками, безусловно, могло бы значительно ухудшить и без того напряженную военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке и запустить цепную реакцию с потенциально необратимыми последствиями», - сказал политолог.

«В этой связи стоит отметить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил визит в Соединенные Штаты, где этот вопрос также поднимался. Израильское руководство выразило обеспокоенность планами Турции в регионе и обратилось к администрации Дональда Трампа с просьбой вмешаться в ситуацию.

Однако Трамп — далеко, а Азербайджан — рядом. Именно поэтому самым надежным партнером Израиля в регионе остается Баку. Между сторонами сложились достаточно доверительные отношения, и вполне вероятно, что просьба Израиля к Азербайджану содействовать в урегулировании ситуации стала одной из причин проведения встречи в Баку», - отметил он.

Вместе с тем политолог отметил, что противоречия между Турцией и Израилем носят крайне серьезный характер, и одной встречей, разумеется, дело не ограничится.

«Тем не менее сама по себе роль Баку как медиатора в диалоге между двумя ключевыми государствами Ближнего Востока и Юго-Западной Азии свидетельствует о новом этапе. Это говорит о том, что у Азербайджана появился реальный потенциал для укрепления своих позиций в региональном масштабе и повышения дипломатического веса на международной арене.

Мы видим, что эти позиции действительно укрепляются. И Турция, и Израиль рассматривают Азербайджан как близкого и доверенного партнера. Поэтому есть основания надеяться, что переговоры, которые планируется провести в несколько раундов, в конечном итоге, приведут к соглашению о регулировании ситуации вокруг военных баз Турции в Сирии и ее военного присутствия в этой стране», - подчеркнул Велизаде.

С другой стороны, отметил он, Азербайджан в последнее время значительно усиливает свои позиции, в том числе и в Сирии, где недавно было открыто посольство Азербайджана. Рассматриваются планы по восстановлению Сирии, и, конечно, они включают не только участие Азербайджана, но и многих других международных игроков.

По словам эксперта, в настоящий момент у сирийского правительства едва ли есть время для войны. «В этом контексте конструктивная роль Азербайджана в переговорном процессе между Турцией и Израилем может оказать положительное влияние на процессы, происходящие в самой Сирии. Это может стать важным условием для активизации усилий международного сообщества по нормализации ситуации в Сирии, а также для реализации масштабных программ экономической помощи этой стране.

Таким образом, мы находимся на начальном этапе долгого и сложного процесса, который, возможно, приведет к значимым переменам в регионе. Однако возросшая роль и влияние Азербайджана в регионе, а также его реальные инструменты воздействия на ситуацию позволяют надеяться, что поставленные цели будут достигнуты», - заключил Велизаде.