Бакинский швейный дом назвал стоимость школьной формы - ФОТО

К новому учебному году "Бакинский швейный дом" (BTE) опубликовал прайс-лист на школьную форму.

Как сообщается на странице BTE соцсети, в продаже доступны модели как для девочек, так и для мальчиков - в различных размерах и в соответствии с государственными стандартами.

Покупателям рекомендуется заранее определиться с выбором, чтобы избежать очередей и дефицита ближе к началу учебного года.

Рубашки школьной формы с короткими рукавами всех размеров будут стоить 8AZN, с длинными - 10 AZN, брюки и юбки - 15 AZN, жакет - 20 AZN.