В Баку прошел музыкально-поэтический вечер «Поэзия народов мира» - ФОТО

18 июля в арт-пространстве Nine Senses Art Center состоялся музыкально-поэтический вечер под названием «Поэзия народов мира», организованный Литературным проектом Modern Poems — инициативой, направленной на развитие международных культурных связей и укрепление диалога между народами через искусство слова.

Вечер торжественно открыла и вела руководитель проекта, член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей WOW — Лала Гасанова, выразившая искреннюю благодарность директору арт-центра Наталье Жуковой за тёплый приём и поддержку культурных инициатив.

Как отмечает руководитель проекта Лала Гасанова, главной целью мероприятия стало объединение разных культур, языков и творческих традиций посредством поэзии. Со сцены звучали стихотворения на двенадцати языках — азербайджанском, английском, испанском, итальянском, иврите, арабском, турецком, польском, французском, немецком, русском и китайском. Это стало не только праздником поэтического искусства, но и яркой иллюстрацией того, как слово способно стирать границы и сближать людей.

В программе выступили участники проекта Modern Poems: Лала Гасанова, Тюркан Байрамзаде, Алтай Алекперов, Амина Эруслу, Гюнатай Гусейнова, Зарема Манафова, Зивярханум Мамедова, Ляман Гасанова, Марьям Аббасова, Нармин Гаджиева, Рузи Абдулла, Самира Шихиева, Эмиль Гусейнов,

а также приглашённые гости — педагоги и поэты:

историк Рустам Гусейнов, арабист и переводчик Али Ализаде, преподаватель испанского языка Гюнай Ализаде, член Союза писателей Азербайджана Айпара Айханлы.

Сегодня проект Modern Poems уверенно выходит на международный уровень, открывая современную азербайджанскую поэзию для читателей и слушателей за пределами страны. Благодаря мультиязычному формату и межкультурному подходу, он становится площадкой для диалога культур, где произведения азербайджанских авторов находят отклик в самых разных уголках мира.

Среди гостей вечера были педагоги, музыканты, писатели, поэты, представители творческой интеллигенции и культурной сферы, что придало событию особую атмосферу вдохновения, среди которых профессионального обмена и дружеского общения, руководитель Египетского центра культуры и образовательных связей профессор, доктор Терек Мохаммад, писатель Эльчин Асадов, директор школы искусств им. Кара Караева, заслуженный артист Азербайджана, доцент Азиз Гараюсифли и другие.

Этот вечер стал подлинным мостом между народами, искусством и сердцами — ещё раз доказав, что поэзия не знает границ.