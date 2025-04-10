Израиль подтвердил переговоры с Турцией в Азербайджане по Сирии - ОБНОВЛЕНО

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил, что делегации Турции и Израиля встретились вчера в Азербайджане, чтобы обсудить механизм деэскалации, направленный на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, пишет The Times of Israel.

«В ходе встречи Израиль «недвусмысленно дал понять, что любое изменение в размещении иностранных сил в Сирии, в частности создание турецких баз в районе Пальмира является красной линией», - отметил чиновник, пишет издание.

Он также добавил, что Израиль ясно дал понять, что предотвращение любой подобной деятельности «является обязанностью правительства в Дамаске. Любая деятельность, которая угрожает Израилю, будет угрожать правлению [президента Сирии Ахмеда] аш-Шараа».

Источники в турецком министерстве также подтвердили переговоры в Азербайджане, заявляя, что они знаменуют собой начало усилий по созданию канала, позволяющего избежать потенциальных столкновений или недоразумений между операциями двух стран в регионе.

«Усилия по созданию этого механизма будут продолжены», - отметил один из источников, не сообщая дальнейших подробностей о масштабах или сроках переговоров.

13:32

В Азербайджане состоялась встреча между Турцией и Израилем.

Как сообщает APA, об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, официальные представители Турции и Израиля провели встречу в Азербайджане, на которой обсуждался механизм снижения напряжённости.