Экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян арестован

Экс-депутат парламента Армении, бывший генконсул республики в Санкт-Петербурге Рубен Акопян арестован на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти.

Об этом сообщил его сын Самвел Акопян.

"Моего отца арестовали на два месяца... Вы ответите за это! Власть не вечна", – написал сын политика в соцсети, обращаясь к властям Армении.

18 июля 2025 года было инициировано публичное уголовное преследование в отношении Акопяна по части 2 статьи 422 УК Армении (призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя через средства массовой информации). В тот же день его задержали.

Акопян был депутатом парламента Армении четырех созывов. В 2000-2008 годах занимал пост генерального консула Армении в Санкт-Петербурге.

Источник: Sputnik Армения