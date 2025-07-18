 Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре - ФОТО

First News Media23:42 - 18 / 07 / 2025
Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре - ФОТО

18 июля в Бакинском книжном центре состоялся вечер под названием «Неизвестный нам Конфуций», посвященный древнекитайской философии и культуре, совместно организованный Фондом Гейдара Алиева, Институтом Конфуция Азербайджанского университета языков и Бакинским книжным центром.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Trend, выступившая посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй, рассказала о книге «Неизвестный нам Конфуций».

По ее словам, данное произведение открывает для азербайджанских читателей новую перспективу в понимании философии Конфуция и китайской цивилизации. Она подчеркнула глубокое влияние конфуцианства на китайскую культуру и его неотъемлемую роль в ней до сих пор.

Рассказывая об основных принципах философии, Лу Мэй отметила: «Сюда входят самосовершенствование, трудолюбие, гармония между человеком и природой, продвижение всеобщего благополучия. Изучение языка, истории и культуры друг друга углубляет взаимопонимание между нашими народами и способствует формированию единого человечества с общим будущим. Дружеские и партнерские отношения между Китаем и Азербайджаном продолжаются успешно уже 33 года. За эти годы наше сотрудничество укрепилось во многих сферах, были достигнуты важные результаты, приносящие конкретную пользу народам. В апреле этого года в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай на основе подписанного с Председателем Си Цзиньпином совместного заявления было установлены отношения всестороннего стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой. Этот документ зафиксировал переход двусторонних отношений на новый исторический этап. Контакты между народами становятся все более интенсивными. Отмена визового режима между Китаем и Азербайджаном откроет новые возможности для укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества. Мы приглашаем азербайджанских друзей посетить Китай, чтобы ближе познакомиться с философией Конфуция, богатой китайской культурой и лично увидеть динамичное развитие современного китайского общества. Мы выражаем благодарность Фонду Гейдара Алиева, который играет важную роль в сохранении национальных ценностей Азербайджана, социально-экономическом развитии и расширении международного культурного сотрудничества. Фонд на протяжении многих лет остается преданным партнером Китая, внося бесценный вклад в укрепление отношений между нашими странами. Посольство Китайской Народной Республики в Азербайджане всегда готово работать совместно с Фондом Гейдара Алиева и азербайджанскими партнерами ради реализации договоренностей, достигнутых главами государств, и дальнейшего развития дружбы и сотрудничества между нашими странами».

Директор Института философии и социологии Национальной Академии наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде отметил, что философия Конфуция является краеугольным камнем древнекитайской культуры. «Понимание этой философии крайне важно. Ее основой являются этика и мораль. Человечность и благородство ставятся на первый план. Это очень интересный подход. Подобные ценности также играют важную роль и для азербайджанской культуры», - добавил И.Мамедзаде.

Автор книги «Неизвестный нам Конфуций», философ Мушвиг Отгюн сообщил, что произведение было впервые издано в 2016 году. Рассказывая о содержании книги, он отметил: «Благодаря инициативе и поддержке Фонда Гейдара Алиева спустя девять лет представлено второе издание моей книги. Для меня это большая честь. Название и содержание книги отличаются от тех фрагментов, которые обычно посвящаются Конфуцию в классических учебниках философии. Конфуций - один из великих наставников человечества, и вся планета должна быть знакома с его мудростью».

В художественной части мероприятия студентка Института Конфуция Разия Ахадова прочла афоризмы Конфуция на азербайджанском и китайском языках. Студентка Института София Гараева исполнила фрагменты из китайской оперы, а преподаватель Гоу Ююань - китайский народный танец.

Затем гости ознакомились с «Традиционной китайской чайной церемонией».

Поделиться:
234

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирака

Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском ...

Спорт

Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

Общество

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Общество

В Баку прошел музыкально-поэтический вечер «Поэзия народов мира» - ФОТО

Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре - ФОТО

Уволена директор, заставлявшая уборщиц школы мыть свою машину

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В ряде сел Азербайджана на 5 дней приостановят подачу газа

В части одного из районов Баку два дня не будет воды

Как долго продлится жаркая погода в Азербайджане?

Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку прошел музыкально-поэтический вечер «Поэзия народов мира» - ФОТО

Сегодня, 00:00

В турецкой Анталье произошло землетрясение

18 / 07 / 2025, 23:53

Лейла Алиева приняла участие в вечере «Неизвестный нам Конфуций» в Бакинском книжном центре - ФОТО

18 / 07 / 2025, 23:42

Уволена директор, заставлявшая уборщиц школы мыть свою машину

18 / 07 / 2025, 23:40

Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15%

18 / 07 / 2025, 23:23

Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

18 / 07 / 2025, 23:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирака

18 / 07 / 2025, 22:40

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

18 / 07 / 2025, 22:10

В Армении экс-депутат задержан за публичные призывы к свержению власти

18 / 07 / 2025, 22:00

ЕС хочет утроить сбор за въезд для иностранцев

18 / 07 / 2025, 21:40

Али Асадов поздравил новоназначенного премьер-министра Украины

18 / 07 / 2025, 21:20

Азербайджанские борцы завоевали три медали в Будапеште

18 / 07 / 2025, 21:00

Потерпевшие в результате провокаций незаконных армянских вооруженных формирований дали показания в суде

18 / 07 / 2025, 20:40

Лейла Алиева посетила Məlhəm Hospital - ФОТО

18 / 07 / 2025, 20:20

В Баку перевернулся «Гелендваген» - ВИДЕО

18 / 07 / 2025, 20:00

В Баку сносят отель «Нахчыван» - ВИДЕО

18 / 07 / 2025, 19:35

В России предложили ввести карантин для прибывающих мигрантов

18 / 07 / 2025, 19:15

Азербайджанские спортсмены отправились в Северную Македонию для участия в Летнем олимпийском фестивале

18 / 07 / 2025, 19:00

Ильхам Алиев - жителям села Тезебина и Ханъюрду: Отныне мы будем жить здесь вечно, никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места

18 / 07 / 2025, 18:45

В Баку жена насмерть забила мужа телефоном

18 / 07 / 2025, 18:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45