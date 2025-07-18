В Армении экс-депутат задержан за публичные призывы к свержению власти

В Армении задержали бывшего депутата Национального собрания Рубена Акопяна.

Об этом сообщает "Qafqazinfo" со ссылкой на армянские СМИ.

Его обвиняют в публичных призывах к свержению власти.

Поводом для задержания экс-депутата стало интервью, опубликованное 1 июля, утверждает следствие. Ожидается, что Акопяна доставят в суд для рассмотрения меры пресечения.

По аналогичному обвинению в настоящее время арестованы глава ГК "Ташир" Самвел Карапетян и архиепископ Микаэл Аджапахян.