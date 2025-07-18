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Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

First News Media23:00 - 18 / 07 / 2025
Азербайджанские гимнасты стали победителями серии Кубка мира

Азербайджанские гимнасты по акробатической гимнастике Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов были объявлены победителями серии Кубка мира 2025 года Международной федерацией гимнастики.

Информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.

Отмечается, что наша мужская пара приняла участие в этапах Кубка мира, прошедших в течение сезона в городах Пурс (Бельгия), Бургас (Болгария), Баку (Азербайджан) и Жешув (Польша), продемонстрировав стабильные и высокие результаты.

По итогам набранных баллов они показали наивысший результат в серии.

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