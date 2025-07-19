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Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

First News Media09:30 - Сегодня
Вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Вступил в силу новый, 18-й, пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

Как следует из документа, «потолок цен» на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель.

Кроме того, под санкции подпали 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками».

В черный список Евросоюза попали 22 банка. Также теперь всем подсанкционным российским финансовым организациям запрещены любые финансовые транзакции с Евросоюзом. Также в новом пакете санкций говорится об экспортных ограничениях и расширении черного списка юридических и физических лиц.

Источник: Lenta.ru

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