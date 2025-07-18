Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15%

Президент США Дональд Трамп настаивает на введении пошлин на продукцию из Евросоюза на уровне не ниже 15-20%.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Как передает ТАСС, издание добавило, что на протяжении нескольких недель Вашингтон и Брюссель вели переговоры о снижении американских тарифов на большую часть продукции ЕС до 10%. Газета подчеркнула, что в Евросоюзе не готовы заключить сделку, которая будет подразумевать пошлины в размере 15%.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.