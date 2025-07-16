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Пострадавшая при пожаре в молодежным городке «Абшерон» мать скончалась, узнав о смерти сына

First News Media00:17 - Сегодня
Пострадавшая при пожаре в молодежным городке «Абшерон» мать скончалась, узнав о смерти сына

Стали известны подробности пожара, произошедшего в молодежном городке «Абшерон» 7 июля.

Сообщается, что в момент происшествия в квартире находились двое детей. Один из них - ученик 9-го класса по имени Мехди получил тяжелые ожоги и скончался, сообщает qafqazinfo.

Его мать Гюнель Алиева получила серьезные травмы, поэтому родные скрыли от нее смерть сына. Сегодня, узнав о гибели ребенка, она тоже скончалась.

Отмечается, что Гюнель Алиева работала медсестрой в Научно-исследовательском институте кардиологии Министерства здравоохранения.

Состояние второго ребенка, находившегося в доме во время пожара, оценивается как стабильное.

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