В Баку в ДТП погиб 1 человек, 2 получили травмы

В Баку в ДТП погиб один человек, двое получили травмы.

Как сообщает АПА, авария произошла в Хазарском районе столицы. В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ 21011", управляемым Хикметом Искандеровым с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки "Mitsubishi", от полученных травм скончалась пассажирка Азада Искандерова 1980 г.р.

Водитель Х.Искандеров и пассажирка Занура Искандерова 2008 г.. с различными травмами были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.

По факту возбуждено уголовное дело.