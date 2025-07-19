В Баку в ДТП погиб 1 человек, 2 получили травмы
В Баку в ДТП погиб один человек, двое получили травмы.
Как сообщает АПА, авария произошла в Хазарском районе столицы. В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ 21011", управляемым Хикметом Искандеровым с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки "Mitsubishi", от полученных травм скончалась пассажирка Азада Искандерова 1980 г.р.
Водитель Х.Искандеров и пассажирка Занура Искандерова 2008 г.. с различными травмами были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр.
По факту возбуждено уголовное дело.
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