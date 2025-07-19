Сирия и Израиль согласились на прекращение огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи", - написал Барак на своей странице в X.

Эмиссар США также призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами "создать новую, единую сирийскую идентичность, способствуя миру и процветанию с соседями".

Источник: ТАСС