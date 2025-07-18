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Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

First News Media22:10 - 18 / 07 / 2025
Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

Задержанных в Баку граждан России, в том числе сотрудников агентства "Спутник", навестили родственники.

В ответ на запрос АПА в Аппарате омбудсмена было заявлено, что каждый из упомянутых лиц был принят индивидуально, а условия содержания и вопросы обращения с ними были изучены на месте.

Члены семей арестованных, обратившиеся к омбудсмену, были приняты в аппарате, а их заявления о встречах с родственниками были обеспечены омбудсменом.

Арестованные лица не жаловались на условия содержания и обращения с ними, отмечалось, что их просьбы о встрече и медицинской помощи удовлетворены.

Вопрос держится на контроле омбудсмена. Отметим, что 1 июля в Баку были задержаны две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, в их онлайн-обороте и киберпреступлениях.

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