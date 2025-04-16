На столичных дорогах по ряду направлений затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Круг "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.