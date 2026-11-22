В историческом центре Баку движение автомобилей теперь регулируется по-новому.

Для водителей, не являющихся жителями Ичери-шехер, первые 15 минут стоянки обойдутся в 3 маната.

Как сообщает Musavat.com, ограничения движения, ранее действовавшие вокруг парка Хагани только в выходные, теперь распространяются на все дни недели.

Ожидается, что процесс будет расширен. Водители в столице могут быть обязаны платить за въезд в определённые зоны, даже если они не паркуются. Согласно предлагаемым изменениям в закон, платные зоны и тарифы будут утверждаться уполномоченными органами.

Хотя конкретные адреса нового проекта пока не объявлены, эксперт Эльнур Фарзалиев указывает на район Ясамал, известный как бывший «Советский», как на одну из возможных зон.

По его словам, в ряде крупных и развитых городов эта практика широко используется. Например, в Лондоне плата за въезд в платную зону в центре города в определённые часы составляет 18 фунтов в день. В некоторых городах плата взимается с легковых автомобилей за въезд на определённые улицы один раз в день.

Согласно проекту, плата за въезд будет поступать в государственный бюджет. Однако где и когда начнётся применение платы, пока не сообщается.